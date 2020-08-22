

Джапаридзе: Гахария не хватает смелости сказать, какую роль он сыграл в связи с письмом

22.08.2020 12:20





Генеральный секретарь партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе прокомментировал информацию прокуратуры Грузии о том, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, отпечатки пальцев на письме Мамуки Хазарадзе не принадлежат премьер-министру Георгию Гахария.



Джапаридзе обвинил прокуратуру в некомпетентности и «жалкой попытке обелить» Георгия Гахария.



«К сожалению, от сегодняшней прокуратуры не стоит ждать ничего хорошего, кроме некомпетентных заявлений. Если у Георгия Гахария хватит смелости, он должен предстать перед общественностью и сказать, какую роль он сыграл в связи с этим письмом. Мамука Хазарадзе сказал чистую правду. Я со всей ответственностью подтверждаю это и мы подтверждаем, что письмо мы получили через Гахария. В Грузии существует база данных дактилоскопических отпечатков пальцев, и в случае наличия компетентной прокуратуру, всё возможно легко установить», — сказал Бадри Джапаридзе.



Напомним, что 4 марта 2019 года Мамука Хазарадзе, выступая на заседании финансово-бюджетного комитета парламента Грузии, сделал заявление о том, что перед вторым туром президентских выборов 2018 года он получил письмо с угрозами от тогдашнего министра внутренних дел Георгия Гахария.



Вчера прокуратура обнародовала заключение дактилоскопической экспертизы по факту возможного принуждения в отношении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По данным судебно-медицинской экспертизы, отпечатки пальцев на письме Мамуки Хазарадзе не принадлежат Георгию Гахария.



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