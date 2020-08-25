

TIG: Политические рекламы в эфире «Объектив ТВ», не соответствующие закону, остаются проблемой

25.08.2020 20:17





Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) сделала заявление, в котором сказано, что в течении последней недели в эфире телекомпании «Объектив ТВ» транслируется реклама политического объединения «Альянс патриотов Грузии», что запрещено до официального объявления выборов и считается нарушением закона о вещании.



Как заявляют в неправительственной организации, о подобных действиях в 2017 и 2018 годах национальная комиссия по коммуникациям дважды предупреждала «Объектив ТВ».



«С 18 августа в эфире «Объектив ТВ» транслируются видео ролики, в которых лидер Альянса патриотов на фоне партийной символики и предвыборных номеров рассказывает о различных экономических проектах, и в случае победы на выборах обещает зрителям осуществить эти проекты.



Несмотря на то, что в рекламе не указаны атрибуты, необходимые для предвыборной / политической рекламы (платная / бесплатная политическая реклама и предвыборная тематика), содержание видеороликов однозначно представляет собой политическую рекламу, определенную «Избирательным кодексом». Таким образом, очевидно, что в эфире вещателя размещена реклама политического содержания в непредвыборный период, что запрещено Законом «о вещании» и решением национальной комиссии по коммуникациям Грузии.



Примечательно, что из-за подобных действий в 2017 и 2018 годах национальная комиссия по коммуникациям дважды предупреждала «Объектив ТВ», - сказано в заявлении.



Кроме того, как отмечено в заявлении неправительственной организации, если будет установлено, что видеоролики вышеупомянутого рекламного содержания транслируются телекомпанией бесплатно, это будет считаться пожертвованием телекомпании в пользу политического объединения «Альянс патриотов Грузии».



«Мы призываем:



Национальную комиссию по коммуникациям Грузии и государственной службе аудита – изучить данный вопрос и принять соответствующее решение;



телекомпанию «Объектив ТВ» и политическое объединение «Альянс патриотов Грузии» - до начала официального предвыборного периода прекратить размещение подобного содержания видеороликов в эфире вещателя», - заявили в «Международной прозрачности – Грузия».





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