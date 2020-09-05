

Сербов оскорбил баннер футболистов сборной России

05.09.2020 11:46





Рекламный баннер, выпущенный Российским футбольным союзом перед матчем с Сербией для турнира Лиги наций, возмутил сербов.



Российские СМИ сами отреагировали на инцидент. Журналист Андрей Малосолов обратил внимание на жест рекламного баннера, который не был замечен никем в России, однако, нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов тем самым оскорбил сербов.



«Перед матчем Россия — Сербия появляется рекламный коллаж, на котором Федор Смолов изображает ладонями орла. Все бы ничего. Но! Это символ албанского орла. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами!», — пишет российский журналист.



Тем не менее, известно, что сербы считают Россию родственной и дружественной страной. Этот жест, символ албанского черного орла, который продемонстрировали этнические албанцы из сборной Швейцарии Шердан Шакири и Гранит Яка после голов, забитых швейцарской сборной Сербии на чемпионате мира, тем самым спровоцировав фанатов. Изображение этого же символа вызвало бурную реакцию сербов во время матча 2014 года между Сербией и Албанией.





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