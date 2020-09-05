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В Тбилиси избили члена партии «Лело»
05.09.2020 13:24
В Тбилиси совершено нападение на члена оппозиционной партии «Лело» Георгия Глунчадзе. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Глунчадзе – глава предвыборного штаба Левана Самушия, который баллотируется в депутаты парламента Грузии в одномандатном округе Дидубе. Глунчадзе утверждает, что вечером 4 сентября на улице к нему подошли трое неизвестных мужчин, которые начали оскорблять его и задавать разные вопросы о его работе в партии.
Как сообщают в «Лело», за словесной перепалкой последовало избиение Глунчадзе. С сотрясением мозга средней степени он был доставлен в тбилисскую клинику Гудушаури.
К настоящему времени по обвинению в нападении полицейские задержали одного человека – 33-летнего Г.Д..
В «Лело» подчеркивают, что нападение было совершено по политическим мотивам. Партия призывает к своевременному расследованию произошедшего и наказанию виновных.
МВД Грузии продолжает следствие по статье «насилие, совершенное группой лиц».
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