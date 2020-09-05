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Гамкрелидзе не исключает, что срок карантина и изоляции может быть сокращен
05.09.2020 16:26
«Срок обязательного карантина и изоляции в Грузии может быть сокращен с 12 до восьми дней», — заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, карантин уже сокращен с 14 до 12 дней. Сейчас несколько механизмов в процессе разработки. Это могут быть те же восемь дней и последующее тестирование или же другие подходы.
В настоящее время 12-дневный карантин обязателен для лиц, возвращающихся с оккупированных территорий, Абхазии и Цхинвальского региона, или из иностранных государств, а также для граждан, контактировавших с зараженными.
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