

Саакашвили рассказал о планах реформ в Грузии

08.09.2020 12:10





Михеил Саакашвили рассказал о том, как он представляет себе развитие Грузии в том случае, если победу на выборах одержит оппозиция, а он станет премьер-министром.



Сегодня вечером находящийся в Украине экс-президент Грузии распространил видеообращение на своей странице в фейсбуке, в котором заявил, что готов возглавить правительство, но будет занимать этот пост не больше двух лет. Более того, Саакашвили подчеркнул, что приедет в Грузию только в том случае, если это не вызовет в стране «противостояния и беспорядков».



Саакашвили подчеркнул, что обращается к своим сторонникам, а также к тем, кто его не поддерживает, и к тем, кто пока не решил, за кого голосовать на выборах.



«Главное не то, доверяете ли вы мне, главное — любить свою страну и желать лучшего будущего для своих детей. Тогда мы сможем работать вместе», — объяснил он.



По мнению Саакашвили, Грузия сейчас в «очень плохой форме и если эта демографическая тенденция сохранится, то через пять лет население страны будет меньше миллиона».



«Грузия может разориться, потому что доля внутреннего долга в ВВП уже превышает 60%, а это значит, что еще нескольким поколениям придется отдавать эти долги. Большая часть населения из-за банковских долгов может остаться без элементарных условий к существованию. И все это приведет нас к тому, что Грузия окажется на грани «быть или не быть». Не действовать сейчас, и не стоять вместе, будет преступлением перед историей и будущими поколениями», — сказал Саакашвили.



«Мы видим, что сейчас существует большая несправедливость и наш народ ограблен, но он не потерял достоинство. Грузия очень особая страна, с большой историей и культурой», — отметил политик.



Саакашвили заявил, что «есть конкретный план, как преодолеть эти трудности»:



«Мое видение – это Грузия, в которой все жители будут жить в достатке. Это значит, что каждый ребенок сможет ходить в детский сад высокого класса, а дети – в хорошую школу, оснащенную по международным стадартам, а потом учиться в грузинских и лучших мировых вузах — во время моего президентства мы отправляли так студентов и сделаем еще больше.



Богатая Грузия – это страна, где не будет проблем с ножами и огнестрельным оружием, массового распространения опасных для жизни наркотиков. Богатая Грузия для меня — это страна, где матери и отцы не должны будут уезжать за границу, чтобы покормить своих детей.



Это страна, где люди смогут найти работу с хорошей зарплатой в Лазике, в новом порту, на новых технологичных производствах, а за границу будут ездить только как туристы.



Страна, где пенсионеры будут обеспечены высокой пенсией, которой хватит для того, чтобы не быть грузом для своих детей, а даже помочь своей семьи и позволить себе путешестсвовать и устроить свою старость.



Богатая Грузия – это страна с доступными лекарствами и хорошими клиниками, где практически не будет проблем, чтобы лечиться бесплатно.



Это страна, где не будет непотизма, где государство не вмешивается в личную жизнь гражданина, не осуществляет насилия, где защищены права всех, где ценят отличное от других мнение, а оппозиционная деятельность не рассматривается как угроза и у нее есть контролирующая функция.



Где правительство знает, что власть меняется и к власти приходит оппозиция, поэтому нельзя пересекать какие-то красные линии в отношениях со своими оппонентами.



Я уверен, что Грузия может стать богатой и успешной благодаря грузинам.



Мои сограждане! 31 октября – не обычные выборы. Это выбор того, будем ли мы жить постоянно в бедности, или выберемся из этого болота. Сможем ли мы оставаться в стране или всем надо уезжать, как нас к этому призывают. Это выборы того, быть или не быть. Выбор того, останется ли Грузия на карте мира. Будет ли наша родина независимым государством. И это решать каждому из вас», — сказал политик.



Саакашвили рассказал, какие сферы он считает необходимым реформировать в случае прихода к власти. Так, он обещает ликвидировать Службу госбезопасности в ее нынешнем виде и упразднить налоговую полицию:



«Нам нужны мир и успех. Этого не бывает без справедливости. Я знаю, что и во время нашего правительства с этим было много проблем. Иногда мы были слишком жесткими, иногда несправедливыми. И потом эта тенденция усугубилась и продолжилась. Что надо делать теперь, чтобы этого не произошло? Решить несколько вопросов: это, в первую очередь, правоохранительные структуры.



Полиция только формально должна остаться в структуре МВД. Начальника полиции следует назначать на основании конкурса, который будут проводить неправительственные организации и общественность, а утверждать — парламент большинством голосов, но при условии, что минимум одна треть оппозиции должна поддерживать кандидатуру.



Что касается системы правосудия. Она тоже должна быть выделена из министерства юстиции, может оставаться там только формально, и руководитель также должен избираться в парламенте большинством голосов после публичного конкурса и также с согласия оппозиции.



Что касается суда. Мы обязательно должны пригласить в Верховный суд Грузии на работу на постоянной основе американских, английских, французских и других иностранных судей, а судей нижестоящих инстанций общество должно избирать, чтобы уже ни одна власть не смогла вмешиваться в работу такого суда.



Я на своем опыте понял, что значит несправедливый суд. Я точно знаю, что нет ничего страшнее этого, и многие мои близкие узнали это на собственом опыте, в том числе и во время моего президентства, и это одно из самых болезненных воспоминаний, которое у меня осталось и одна из самых тяжелых ошибок, которую я допустил, что в свое время не сумел и не создал лучшую судебную систему. И это ошибку я действительно не намерен повторять.



Суд будет таким, что действительно все в нашем регионе будут приятно удивлены. И что главное, наши граждане будут защищены таким судом.



Так же и ключи к прослушиванию будут только у независимых судей и полный контроль за этим будет осуществляться Народным защитником и главой комитета парламента по правам человека, который будет обязательно из оппозиции.



Служба госбезопасности будет упразднена, останется только контрразведка, которая будет заниматься борьбой с подрывной деятельностью из-за рубежа, но это вообще не будет касаться внутренней политики.



Политизированная правоохранительная система раз и навсегда должна уйти в прошлое.



Также будет отменена налоговая полиция и практически все налоговые статьи будут декриминализированы. И инструменов вмешательства в бизнес у правоохранительных органов вообще не будет — это очень важно для того, чтобы экономика развивалась».



Саакашвили также вновь попросил прощения за ошибки, допущенные во время его президентства и пообещал, что полученный опыт поможет ему на должности премьера:



«Мои дорогие! Уже семь лет я не ступал на родную землю. Несмотря на то, что Украина меня приняла очень хорошо, это мой второй дом, где у меня много друзей, сторонников, важная должность, созданы все условия, чтобы я хорошо себя чувствовал, но я тяжело переживаю расставание с родиной. Я очень скучаю по каждой пяди грузинской земли и по каждому из вас.



Конечно же, я допустил много ошибок. Много чего надо было сделать по-другому. С другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает. А мы сделали очень много. Некоторые вообще ничего не делают, кроме ошибок. У нас же были ошибки, но были и огромные достижения. Президент США назвал Грузию «маяком демократии мирового масштаба». Мы были особенной страной, на которую смотрел весь регион и весь мир. Это ведь действительно было. В то же время были и ошибки, и я хочу за них еще раз искренне попросить прощения.



Но только извинений недостаточно. Главное – не извинения, а исправление этих ошибок. И я хочу получить возможность исправить эти ошибки и сделать гораздо больше для нашей страны, для каждой грузинской семьи, для каждого гражданина Грузии – преодолеть бедность, подтянуть страну, семьи, народ, создать источник дохода для каждого нашего гражданина. Я чувствую, что для этого лично у меня есть потенциал, и способность сделать это с учетом опыта и ошибок».



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