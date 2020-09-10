

Габуния: Мы переместились в «желтую зону», находимся между «зеленой» и «этапом тревоги»

10.09.2020 20:09





Грузия по показателю распространения коронавируса переместилась из зеленой зоны к желтой – об этом заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



Габуния поясняет, что согласно сегодняшним данным, Грузия находится между зеленой зоной и промежуточным, этапом тревоги.



«У нас есть эпидемиологическая модель, подготовленная для Грузии. Многие страны используют различные показатели. Мы взяли отметку 10 случаев на 100 000 населения, это является зеленой отметкой. По данным на сегодняшнее утро, этот показатель - 10 и 10.2, что означает, что мы переместились в зону относительно повышенной предосторожности - желтую зону.



Желтая зона – это от 10 до 30 случаев на 100 000 населения, в цифрах получается от 370 до 1100 случаев, если у нас так будет за две недели, то это уже - желтая.



После фиксирования 30 случаев на 100 000 населения - красная зона. Пока мы между зеленой и промежуточным, этапом тревоги», - сказала Тамар Габуния.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







