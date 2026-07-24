В Грузии полностью восстановили подачу электроэнергии после ночного блэкаута

24.07.2026 11:05





Государственная электросистема Грузии объявила о полном возобновлении подачи электроэнергии по всей стране. Сбой, обесточивший столицу и крупнейшие регионы, удалось ликвидировать за несколько часов.



«Электроснабжение полностью восстановлено по всей стране», — заявили в компании Общественному вещателю сегодня утром.



Масштабное аварийное отключение произошло в ночь на пятницу, 24 июля, примерно в 00:10 по местному времени. Без света одновременно оказались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди и другие населенные пункты. Из-за остановки насосных станций компания Georgian Water and Power предупредила жителей Тбилиси, Рустави и Мцхета о возможных перебоях с водой и снижении напора.



Восстановление энергосистемы началось примерно через полтора часа: уже к 01:30 свет вернулся в большинство районов Тбилиси. При этом точные причины масштабного инцидента в Госэлектросистеме пока не назвали и обещали обнародовать позже. Появившиеся в сети сообщения о том, что причиной блэкаута стала авария на ЛЭП, соединяющей энергосети Грузии и Турции, в компании официально опровергли.



Параллельно без электричества осталась и территория Абхазии. В местном «Минэнерго» заявили, что причана — системный сбой на Ингурской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией и оккупированный регион, и контролируемую Тбилиси территорию.



Там энергоснабжение также удалось полностью восстановить ближе к трем часам ночи.





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