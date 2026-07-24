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В Батуми презентовали книгу по искусственному интеллекту


24.07.2026   10:43


22 июля в Батуми была презентована научная книга «Искусственная алхимия: Между инжинирингом и психологией», изданная на английском языке в грузинском издательстве Tsigni+Eri в Тбилиси.

На страницах книги авторы из Польши, Турции и Швейцарии обращаются, в том числе, к идеям великого грузинского философа Мераба Мамардашвили, который в 1984 и 1987 годах прочитал именно в Батуми свои знаменитые доклады о сознании.

Презентация состоялась в рамках митапа Международного консорциума науки и технологий (Женева, Швейцария), при участии Европейского сообщества преподавателей высшей школы (Прага, Чехия).

В ближайшее время ожидается перевод книги на грузинский язык.


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