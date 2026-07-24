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В Батуми презентовали книгу по искусственному интеллекту
24.07.2026 10:43
22 июля в Батуми была презентована научная книга «Искусственная алхимия: Между инжинирингом и психологией», изданная на английском языке в грузинском издательстве Tsigni+Eri в Тбилиси.
На страницах книги авторы из Польши, Турции и Швейцарии обращаются, в том числе, к идеям великого грузинского философа Мераба Мамардашвили, который в 1984 и 1987 годах прочитал именно в Батуми свои знаменитые доклады о сознании.
Презентация состоялась в рамках митапа Международного консорциума науки и технологий (Женева, Швейцария), при участии Европейского сообщества преподавателей высшей школы (Прага, Чехия).
В ближайшее время ожидается перевод книги на грузинский язык.
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