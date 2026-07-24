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Задержан гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола
24.07.2026 10:54
Сотрудники Гардабанского районного отделения полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел арестовали гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.
Задержанный разыскивался на международном уровне по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики за различные тяжкие преступления.
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
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