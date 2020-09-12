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Избранные членИонатамишвили: Наркологическую проверку пройдут только избранные члены парламентаы парламента
12.09.2020 19:15
Председатель фракции «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили подготовил проект изменений в Избирательный кодекс, который определит процедуры наркологической проверки для лица, избранного членом парламента.
По словам инициатора изменений, необходимость подготовки поправок в Избирательный кодекс обусловлена создавшейся эпидситуацией в стране и пандемией, вызванной коронавирусом.
«На парламентские выборы 2020 года зарегистрировано 66 субъектов, которые обязаны выдвинуть кандидатов по мажоритарным и пропорциональным спискам, общее количество которых может составить 9000 человек. Исходя из эпидситуации, сложившейся в стране, прохождение наркологической проверки таким количеством людей может вызвать дополнительные риски. Поэтому подготовлена законодательная инициатива, согласно которой обязательство прохождения наркологической проверки будет распространятся только на лиц, уже избранных членами парламента», - сказал Рати Ионатамишвили.
Законодательная инициатива, инициированная председателем фракции, будет представлена на заседание бюро парламента 14 сентября. Изменение, входящее в Избирательный кодекс, будет действовать только на переходном этапе и распространяться на членов парламента X созыва.
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