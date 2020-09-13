

У бывшего депутата Гедевана Попхадзе подтвердился коронавирус

13.09.2020 15:31





У исполнительного секретаря партии «Наша Грузия – Альянс солидарности» Гедевана Попхадзе подтвердился COVID-19. Эту информацию распространяет партийная служба по связям с общественностью.



Как сообщается, Гедеван Попхадзе накануне поступил в Республиканскую больницу с высокой температурой.



«Наша Грузия – Альянс солидарности», после консультации с Национальным центром контроля заболеваний, подтверждает, что тест исполнительного секретаря партии Гедевана Попхадзе дал положительный результат», - заявляют в партии.



Для справки, у политического секретаря этой же партии Левана Гогичаишвили и его супруги COVID-19 подтвердился несколько дней назад. Лидеры партии «Наша Грузия – Альянс солидарности» в настоящее время находятся в самоизоляции.



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