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У бывшего депутата Гедевана Попхадзе подтвердился коронавирус
13.09.2020 15:31
У исполнительного секретаря партии «Наша Грузия – Альянс солидарности» Гедевана Попхадзе подтвердился COVID-19. Эту информацию распространяет партийная служба по связям с общественностью.
Как сообщается, Гедеван Попхадзе накануне поступил в Республиканскую больницу с высокой температурой.
«Наша Грузия – Альянс солидарности», после консультации с Национальным центром контроля заболеваний, подтверждает, что тест исполнительного секретаря партии Гедевана Попхадзе дал положительный результат», - заявляют в партии.
Для справки, у политического секретаря этой же партии Левана Гогичаишвили и его супруги COVID-19 подтвердился несколько дней назад. Лидеры партии «Наша Грузия – Альянс солидарности» в настоящее время находятся в самоизоляции.
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