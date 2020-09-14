|
|
|
Дистанционное обучение - министр образования утвердил правила
14.09.2020 14:00
Министр образования Михаил Чхенкели 9 сентября утвердил «Правила и условия дистанционного ведения образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Грузии и оценки полученных результатов». Приказ министра вступил в силу в тот же день.
Согласно этому правилу? электронное обучение является обучением через электронные платформы и /или цифровые ресурсы, определены его несколько моделей:
- полностью в электронном виде, синхронно, что подразумевает одновременное подключение всех учащихся и преподавателей в учебный процесс с использованием любой из электронных платформ, рекомендованных министерством;
- полностью в электронном виде, асинхронно, что подразумевает обучение с использованием теле /видео уроков или других доступных электронных платформ и /или цифровых ресурсов;
- гибридное, что подразумевает комбинированное использование полностью электронного синхронного и/ или асинхронного присутствия на занятиях, которое может быть дифференцировано по предметам, классам и разделам (подразделениям).
Обязательным условием перехода на любую модель дистанционного обучения в школе могут быть:
- временные ограничения, возникшие в ситуации, вызванной различными инфекционными заболеваниями в школе /поселке /муниципалитете /стране;
- временные ограничения, вызванные сложными метеорологическими /экстремальными условиями или стихийными бедствиями;
- в случае невыполнения плановых восстановительных работ в школе или при производстве аварийно-восстановительных-строительных работ;
- дефицит человеческих ресурсов (учителей) по отдельному предмету / предметам;
- внедрение современных инновационных технологий обучения по отдельному предмету / предметам или в случае другого обоснованного запроса со стороны школы.
Рекомендуемая продолжительность дистанционных уроков следующая:
I-IV классы - 15-20 минут;
V-IX классы - 25-30 минут;
X-XII классы - 35-40 минут.
Кроме того, рекомендуется проводить не более 3 занятий в день.
Согласно утвержденному правилу, «рекомендуется, чтобы запланированный урок включал в себя различные интерактивные техники, в том числе 10-15-минутный перерыв с физической активностью. Периодически можно выполнять упражнения для глаз, например, переводя взгляд с экрана на удаленный предмет, моргать глазами 5-6 раз».
В случае гибридного дистанционного обучения в публичной школе допускается разделение класса при планировании присутствия на уроках (занятиях), а проведение дистанционных уроков рекомендуется для всей классной группы.
Школа обязана:
- обеспечить использование всех имеющихся возможностей, чтобы ни один из учеников не оказался вне процесса дистанционного обучения или не отставал от одноклассников в обучении.
- Приложить максимум усилий для того, чтобы учащиеся I-IV классов смогли присутствовать на учебном процессе.
- Приложить максимум усилий для того, чтобы в школьном пространстве обеспечить учащихся с особыми образовательными потребностями и предоставить услуги, соответствующие их образовательным потребностям.
- В случае осуществления любой модели дистанционного обучения, обеспечить организацию учебного процесса для учащихся с особыми образовательными потребностями с учетом их способностей с привлечением наставника (классного руководителя), учителей-предметников, специальных учителей, а в случае необходимости с привлечением дополнительных специалистов по школьному инклюзивному образованию.
- При дистанционном обучении защищать наилучшие интересы каждого учащегося, персональные данные и другие требования действующего законодательства.
- Выделить соответствующее пространство учителю для проведения дистанционного урока в том случае, если: учитель не может подключиться из дома; у учителя нет соответствующего технического оборудования/интернета.
Школа также обязана систематически осуществлять учет присутствия учащихся на дистанционных уроках, в соответствии с правилами, установленными министерством.
Классный руководитель обязан определить причины пропуска учащимся дистанционного занятия и в том случае, если:
- это вызвано отсутствием у ученика соответствующей технической поддержки (устройства и доступа в интернет), предоставить информацию директору школы и до решения проблемы индивидуально обсудить доступные возможности с группой учителей и спланировать альтернативные мероприятия для вовлечения учащегося в процесс обучения.
- Невозможно установить связь с учеником/ с законным представителем ученика, а причины отсутствия на уроке неизвестны, школа должна действовать в соответствии с действующим законодательством.
Законный представитель учащегося обязан:
- по мере возможности обеспечить и способствовать вовлечению учащегося в процесс дистанционного обучения, способствовать ученику в развитии способности к самостоятельному обучению;
- сотрудничать со школой и помогать ученику в достижении целей обучения, поставленных школой;
- следить за учеником и своевременно уведомлять школу о любых формах насилия в процессе дистанционного обучения, в том числе при обнаружении кибербулинга (киберзапугивания);
- уведомить школу о трудностях, связанных с вовлечением в процесс дистанционного обучения и сотрудничать со школой в поиске способа преодоления трудностей.
- Уважать творческое и рабочее онлайн пространство учителя, соблюдать требования, установленные законодательством Грузии «О защите персональных данных».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна