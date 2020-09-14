

Дистанционное обучение - министр образования утвердил правила

14.09.2020 14:00





Министр образования Михаил Чхенкели 9 сентября утвердил «Правила и условия дистанционного ведения образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Грузии и оценки полученных результатов». Приказ министра вступил в силу в тот же день.



Согласно этому правилу? электронное обучение является обучением через электронные платформы и /или цифровые ресурсы, определены его несколько моделей:



- полностью в электронном виде, синхронно, что подразумевает одновременное подключение всех учащихся и преподавателей в учебный процесс с использованием любой из электронных платформ, рекомендованных министерством;



- полностью в электронном виде, асинхронно, что подразумевает обучение с использованием теле /видео уроков или других доступных электронных платформ и /или цифровых ресурсов;



- гибридное, что подразумевает комбинированное использование полностью электронного синхронного и/ или асинхронного присутствия на занятиях, которое может быть дифференцировано по предметам, классам и разделам (подразделениям).



Обязательным условием перехода на любую модель дистанционного обучения в школе могут быть:



- временные ограничения, возникшие в ситуации, вызванной различными инфекционными заболеваниями в школе /поселке /муниципалитете /стране;



- временные ограничения, вызванные сложными метеорологическими /экстремальными условиями или стихийными бедствиями;



- в случае невыполнения плановых восстановительных работ в школе или при производстве аварийно-восстановительных-строительных работ;



- дефицит человеческих ресурсов (учителей) по отдельному предмету / предметам;



- внедрение современных инновационных технологий обучения по отдельному предмету / предметам или в случае другого обоснованного запроса со стороны школы.



Рекомендуемая продолжительность дистанционных уроков следующая:

I-IV классы - 15-20 минут;

V-IX классы - 25-30 минут;

X-XII классы - 35-40 минут.



Кроме того, рекомендуется проводить не более 3 занятий в день.



Согласно утвержденному правилу, «рекомендуется, чтобы запланированный урок включал в себя различные интерактивные техники, в том числе 10-15-минутный перерыв с физической активностью. Периодически можно выполнять упражнения для глаз, например, переводя взгляд с экрана на удаленный предмет, моргать глазами 5-6 раз».



В случае гибридного дистанционного обучения в публичной школе допускается разделение класса при планировании присутствия на уроках (занятиях), а проведение дистанционных уроков рекомендуется для всей классной группы.



Школа обязана:



- обеспечить использование всех имеющихся возможностей, чтобы ни один из учеников не оказался вне процесса дистанционного обучения или не отставал от одноклассников в обучении.



- Приложить максимум усилий для того, чтобы учащиеся I-IV классов смогли присутствовать на учебном процессе.



- Приложить максимум усилий для того, чтобы в школьном пространстве обеспечить учащихся с особыми образовательными потребностями и предоставить услуги, соответствующие их образовательным потребностям.



- В случае осуществления любой модели дистанционного обучения, обеспечить организацию учебного процесса для учащихся с особыми образовательными потребностями с учетом их способностей с привлечением наставника (классного руководителя), учителей-предметников, специальных учителей, а в случае необходимости с привлечением дополнительных специалистов по школьному инклюзивному образованию.



- При дистанционном обучении защищать наилучшие интересы каждого учащегося, персональные данные и другие требования действующего законодательства.



- Выделить соответствующее пространство учителю для проведения дистанционного урока в том случае, если: учитель не может подключиться из дома; у учителя нет соответствующего технического оборудования/интернета.



Школа также обязана систематически осуществлять учет присутствия учащихся на дистанционных уроках, в соответствии с правилами, установленными министерством.



Классный руководитель обязан определить причины пропуска учащимся дистанционного занятия и в том случае, если:



- это вызвано отсутствием у ученика соответствующей технической поддержки (устройства и доступа в интернет), предоставить информацию директору школы и до решения проблемы индивидуально обсудить доступные возможности с группой учителей и спланировать альтернативные мероприятия для вовлечения учащегося в процесс обучения.



- Невозможно установить связь с учеником/ с законным представителем ученика, а причины отсутствия на уроке неизвестны, школа должна действовать в соответствии с действующим законодательством.

Законный представитель учащегося обязан:



- по мере возможности обеспечить и способствовать вовлечению учащегося в процесс дистанционного обучения, способствовать ученику в развитии способности к самостоятельному обучению;



- сотрудничать со школой и помогать ученику в достижении целей обучения, поставленных школой;



- следить за учеником и своевременно уведомлять школу о любых формах насилия в процессе дистанционного обучения, в том числе при обнаружении кибербулинга (киберзапугивания);



- уведомить школу о трудностях, связанных с вовлечением в процесс дистанционного обучения и сотрудничать со школой в поиске способа преодоления трудностей.



- Уважать творческое и рабочее онлайн пространство учителя, соблюдать требования, установленные законодательством Грузии «О защите персональных данных».





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