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В Сенаки продолжаются поиски 75-летнего мужчины
25.07.2025 15:14
В Сенаки продолжаются интенсивные поиски 75-летнего Романа Мацаберидзе, который, по предварительным данным, ушёл из своего дома в селе Хорши 16 июля и с тех пор пропал без вести.
К поисковой операции подключены дополнительные силы и беспилотник, который обследует труднодоступные участки местности. Спасатели работают в круглосуточном режиме, но пока местонахождение мужчины остаётся неизвестным.
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