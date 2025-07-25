В Сенаки продолжаются поиски 75-летнего мужчины

25.07.2025 15:14





В Сенаки продолжаются интенсивные поиски 75-летнего Романа Мацаберидзе, который, по предварительным данным, ушёл из своего дома в селе Хорши 16 июля и с тех пор пропал без вести.



К поисковой операции подключены дополнительные силы и беспилотник, который обследует труднодоступные участки местности. Спасатели работают в круглосуточном режиме, но пока местонахождение мужчины остаётся неизвестным.





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