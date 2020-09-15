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Ратиани: В отношении директоров школ предприняты карательные меры
15.09.2020 14:02
По заявлению кандидата в мажоритарные депутаты от «Европейской Грузии» в Чиатуре, Сачхере и Харагаули Серго Ратиани, властями предприняты карательные меры в отношении директоров школ.
Как пояснил Ратиани, избранные в 2014 году директора школ освобождены от своих должностей и исполняющими их обязанности назначены люди, лояльно относящиеся к власти.
«Власть «Грузинской мечты» находится в полной агонии. Это подтверждается тем, что в последние дни они осуществили крупномасштабное карательное мероприятие в отношении директоров школ. Освобождены от своих должностей все те директора школ, которые были избраны в 2014 году. Фактически, они намерено не провели конкурс, не начали процедуру конкурса на должности директоров и, соответственно, всех уволили, а исполняющими обязанности оставили тех директоров, которые к ним относятся сравнительно лояльно. Это атака на школу беспрецедентных масштабов. Вот так поздравила «Грузинская мечта» наши школы с 15 сентября», - заявил Ратиани.
По его же словам, Министерство образования должно пояснить, почему в этом году не был проведен отборочный конкурс на должности директоров школ.
«Эти директора должны быть возвращены в школы. Пусть назначат их исполняющими обязанности и параллельно, незамедлительно начнут конкурс», - заявил Ратиани.
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