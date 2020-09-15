

«Сила в единстве» назвала нескольких кандидатов в мажоритарные депутаты

15.09.2020 14:03





Кандидатами в мажоритарные депутаты от избирательного блока «Сила в единстве» будут Нато Чхеидзе в Хашури, Каха Окриашвили в Болниси, Цезарь Чочели в Мцхета-Мтианети, Манучар Квирквелия в Гурии и Дилар Хабулиани в Рача.



«Представление мажоритариев обязательно будет масштабным и торжественным. Я могу вам сказать, что нашим кандидатом в Гурии будет олимпийский чемпион Манучар Квирквелия, в Хашури — Нато Чхеидзе, в Болниси — Каха Окриашвили, в Мцхета-Мтианети — Цезарь Чочели, в Рача — Дилар Хабулиани», — заявил председатель «ЕНД» Григол Вашадзе.



На вопрос, будет ли Паата Бурчуладзе в списке избирательного блока, Григол Вашадзе ответил, что, скорее всего, он не сможет этого сделать.



«Официальных переговоров с Паатой Бурчуладзе не было. Его, как одного из главных локомотивов и спикеров президентской избирательной кампании 2018 года, спросили, есть ли у него желание участвовать в политическом процессе. Поскольку у него много контрактов, которые нельзя откладывать, он сказал, что ему будет сложно активно участвовать в политической жизни», — заявил Вашадзе.



По его словам, «Сила в единстве» сформирована на основе общих ценностей и идеологии.





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