|
|
|
«Сила в единстве» назвала нескольких кандидатов в мажоритарные депутаты
15.09.2020 14:03
Кандидатами в мажоритарные депутаты от избирательного блока «Сила в единстве» будут Нато Чхеидзе в Хашури, Каха Окриашвили в Болниси, Цезарь Чочели в Мцхета-Мтианети, Манучар Квирквелия в Гурии и Дилар Хабулиани в Рача.
«Представление мажоритариев обязательно будет масштабным и торжественным. Я могу вам сказать, что нашим кандидатом в Гурии будет олимпийский чемпион Манучар Квирквелия, в Хашури — Нато Чхеидзе, в Болниси — Каха Окриашвили, в Мцхета-Мтианети — Цезарь Чочели, в Рача — Дилар Хабулиани», — заявил председатель «ЕНД» Григол Вашадзе.
На вопрос, будет ли Паата Бурчуладзе в списке избирательного блока, Григол Вашадзе ответил, что, скорее всего, он не сможет этого сделать.
«Официальных переговоров с Паатой Бурчуладзе не было. Его, как одного из главных локомотивов и спикеров президентской избирательной кампании 2018 года, спросили, есть ли у него желание участвовать в политическом процессе. Поскольку у него много контрактов, которые нельзя откладывать, он сказал, что ему будет сложно активно участвовать в политической жизни», — заявил Вашадзе.
По его словам, «Сила в единстве» сформирована на основе общих ценностей и идеологии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна