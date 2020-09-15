

Грузия принимает заседание Исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН

15.09.2020 14:17





С сегодняшнего дня по 17 сентября, Грузия примет 112-ое заседание Исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).



По данным министерства экономики и устойчивого развития Грузии, это беспрецедентное представительное мероприятие высокого уровня в мире после пандемии COVID-19.



По их данным, среди делегатов 112-го заседания Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) высокопоставленные гости из Испании, Греции, Португалии, Румынии, Марокко, Саудовской Аравии и других стран.



В министерстве экономики отмечают, что встреча пройдет в полном соответствии с директивами и правилами безопасности Всемирной организации здравоохранения и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. Помимо того, что мероприятие будет проходить при полном участии центра и грузинских эпидемиологов и под строгим надзором, чартер, которым представительные делегации прибудут в Грузию, будут сопровождать четыре эпидемиолога.



«Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН состоит из 35 государств-членов и является руководящим органом организации. Он обеспечивает эффективную работу UNWTO и рассматривает ключевые вопросы политики индустрии путешествий и туризма, включенные в глобальную повестку дня. Таким образом, можно сказать, что будущие ориентиры развития международного туризма в постковидовский период выяснятся именно в Грузии », — говорится в информации министерства экономики Грузии.



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