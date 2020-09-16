

В период пандемии из России в Грузии прибыли 43278 граждан – статистика

16.09.2020 12:20





С апреля число въезжающих в Грузию из России сократилось на 98 процентов. После закрытия сухопутных границ въезд в Грузию из России разрешен только грузоперевозчикам, а также лицам с двойным гражданством и гражданам России, чей супруг или ребенок в возрасте до 13 лет является гражданином Грузии.



Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел, в марте в Грузию через пограничный пункт Казбеги въехало всего 39 618 человека. 16 марта из-за пандемии Грузия закрыла границу с Россией.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество людей, въезжающих в Грузию из России в марте сократилось на 78 процентов. А в апреле, мае и июне снижение составило 98 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В марте через пограничный пункт Казбеги в Грузию въехало всего 39 618 человек.



в апреле было зарегистрировано 11 986 въездов из России.

в мае - 12 635

в июне - 11 444



Министерство внутренних дел отдельно подсчитало непосредственно количество граждан России, которые въехали (прибыли) в Грузию из «Казбеги», среди них есть лица с двойным гражданством.



В марте в Грузию через «Казбеги» прибыли 32788 граждан России

в апреле - 3496

в мае - 3 561

в июне – 3433



В пресс-центре Министерства внутренних дел пояснили, что не подсчитывают отдельно, сколько людей въезжает из конкретной страны в качестве транзитных водителей, а количественные показатели транзитного передвижения подсчитываются отдельно по месяцам.





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