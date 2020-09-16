

Сочи 2020 - Встреча последних диктаторов Европы

16.09.2020 13:44



Дмитрий Беляев



14 сентября в Сочи состоялась встреча двух диктаторов - Лукашенко и Путина, которые узурпировали власть и удерживают её уже трети десяток лет. В отличии от белорусского коллеги, наш президент хотя бы создает имитацию демократии.



Встреча проходила на фоне больших проблем, которых, несмотря на разные степени тяжести, у обеих президентов достаточно много. Гораздо тяжелее ситуация конечно же у Лукашенко, который проиграл президентские выборы и удерживает власть с помощью силовиков. И у Путина не всё в порядке - не стихают демонстрации в Хабаровске, а ситуация с Навальным становится угрожающим на международной арене. Кроме Германии, уже и лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен веществом «Навичок», которое относится к ряду химического оружия, запрещенное международными нормами. Сам президент Макрон заявил об этом Путину в телефонном разговоре, который упорно утверждает, что для этого нет никаких оснований. На этом фоне эта встреча нужна была обоим – Лукашенко - чтобы заручится поддержкой Путина и показать, что у него за спиной Россия, а Путину - показать, что он влияет на международную ситуацию, и что Минск находится под его «покровительством».



Конечно же ситуация у Лукашенко куда тяжелее - он приехал просить помощи удержаться у власти, и для этого он был готов стать лакеем. На одном из фото встречи видно, как Путин сидит «хозяином», развалившись в кресле, а Лукашенко уселся в углу кресла, готовый с него сползти и упасть на колени. Это было видно и по встрече в аэропорту, когда всё ещё действующего президента Беларусь встречал только губернатор Краснодарского края. Ещё одно – встреча была не в Кремле, а в одной из резиденций Путина. Этими действиями Путин продемонстрировал своё превосходство над Лукашенко и и дал понять «кто в доме хозяин» и «где его место». Сам Лукашенко нашему президенту явно поднадоел, но он ему нужен для достижения своей заветной цели – объединить Беларусь с Россией, что по мнению Путина послужит началом восстановления утраченной империи – СССР, о развале которого он неоднократно с сожалением высказывался. Для этого нашему президенту нужна слабая, распираемая внутренними противостояниями, изнеможённая Беларусь. Это также поможет поднять его рухнувший рейтинг.



Ещё одна главная причина - это военное составляющая. Беларусь занимает очень важную стратегическую позицию в противостоянии с НАТО. В случае осуществления такой цели и разрешения своих войск на территории Беларусь, Россия получит ощутимое превосходство над НАТО и в случае военного конфликта, боевые действия перенесёт вдаль от своих границ. Планы конечно Наполеоновские, и наш президент реально думает их осуществить. Для этой цели он всяческий способствовал нагнетанию обстановки в Беларуси, используя все имеющие средства, в том числе и Вагнеровцев. Пока, надо отдать должное нашему президенту, все идет по намеченному плану - общество в Беларуси расколото, Лукашенко является номинальным правителем, который не может контролировать ситуацию и согласен на всё, чтобы удержатся у власти, хотя бы на какое-то время. Лукашенко обязательно уйдёт, это только вопрос времени, как раз это время и нужно Путину. В данной ситуации белорусское общественность не примет Путинского ставленника на место Лукашенко, необходимо выждать какое-то время и всё хорошо подготовить. В связи с этим Путин и одобрил инициативу Лукашенко по изменению конституции. Это фактический является транзитом власти. За время работы над новой Конституции, Лукашенко будет править страной, а Путин готовить своего человека на его место, который и поможет осуществить его планы. Для этого даёт он Лукашенко 1,5 миллиарда долларов, чтобы эти деньги помогли ему продержатся.



Кстати о деньгах, это же наши с вами деньги, которые можно применить с гораздо большей выгодой для нашего народа. Сколько таких денег потрачено на того же Лукашенко, на Януковича и на многих других. Это же миллиарды долларов, выброшенные на ветер, которые просто украли у народа – у нас. Вместе с деньгами Путин посылает и войска, якобы для участья в учениях «Славянское братство 2020». Очевидно, что переброска войск — это акт устрашения белорусской оппозиции. Путин даёт понять, что в случае необходимости он пойдёт на применение военной силы. Тем временем появляются информации о том, что наши силовики находятся в Минске и участвуют в разгоне демонстрантов.



Своей поддержкой Лукашенко большую часть белорусов, которые относились к нашей стране с симпатиями, Путин настроил против нас, и это особенно огорчает. Он поссорил нас с Украиной, Грузией, Молдовой, теперь на очереди и Беларусь! Не осталось практический ни одного соседнего государства с которым у нас были бы по-настоящему добрососедские, дружеские отношения. Это всё потому, что Путин считает своим правом и долгом вмешиваться во внутренние дела соседей. Он не хочет признавать, что ничего хорошего из этого не получается. Он опять наступает на те же грабли, которые теперь называется Беларусь.



Не смотря на все жестокие меры со стороны диктатора Лукашенко, уже второй месяц народ выходит на мирные демонстрации. Сотни тысяч людей фиксируют свой протест спокойно, не нарушая закона, смеясь в лицо диктатору и его палачам. Нельзя не восхищаться ими, нельзя не восхищаться молодыми девчонками, одетыми в национальные костюмы, улыбающимся избивавших их ОМОНовцам. Нельзя не восхищаться Машей Колесниковой, которая показала пример мужества и безмерной любви своей Родины. Белорусский народ заслуживает права самому определять своё будущее и не один диктатор, свой или чужой, не вправе этому препятствовать.



Конечно же цивилизованное мировое сообщество в стороне не останется от этих процессов и последуют соответствующая реакция – будут санкции в отношении чиновников и самому Лукашенко тоже, и предпосылки к таким действиям уже есть. Демократические страны запада, всё цивилизованное мировое сообщество единым фронтом поддержит белорусский народ в борьбе с разорённым диктатором, который убывает, калечит, избивает, арестовывает собственный народ, а не угодных высылает из страны. Как бы мне хотелось, чтобы и мы, Россия, стала частью цивилизованного мира, который не приемлет диктатуру, чтобы нас уважали, а не бегали от нас как от прокаженного.



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