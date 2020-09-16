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Президент Еврокомиссии: Мы увидели характерные для России действия в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери


16.09.2020   14:19


Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия представит инициативу европейского акта «Магнитского». Об этом фон дер Ляйен заявила в своем выступлении перед членами Европарламента.

«Европарламент много раз призывал к европейскому «акту Магнитского». Я хочу сообщить, что теперь мы выступим с законодательной инициативой», — заявила фон дер Ляйен.

Обращаясь к депутатам Европарламента, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о нынешней ситуации в Беларуси. Она выразила поддержку народу Беларуси от имени ЕС.

Президент Еврокомиссии заявляет, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального не является исключением. Урсула фон дер Ляйен напомнила депутатам о действиях России в Грузии, Украине, Сирии, Солсбери и других странах и её вмешательствах в выборы разных стран.

«Тем, кто поддерживает более тесные связи с Россией, скажу, что отравление Алексея Навального химическим агентом не является исключением. Мы видели характерные для России действия в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, её вмешательство в выборы разных стран мира. Эти действия не меняются, и никакой газопровод не изменит этого», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

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