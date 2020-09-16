

Оппозиционные партии подписали соглашение о реформе системы правосудия в Грузии

16.09.2020 14:31





Оппозиционные партии «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи» подписали соглашение о системе правосудия.



Соглашение было оформлено сегодня возле здания министерства внутренних дел.



Соглашение подразумевает проведение реформы с целью достижения реальной независимости системы правосудия и повышения уровня доверия в случае поражения на предстоящих парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта».



После реформирования МВД полиция будет децентрализована, а ведомство не будет выполнять полицейские функции. Вместо министерства будет учрежден институт выборных шерифов в рамках местного самоуправления, где шериф будет отвечать за борьбу со всеми видами преступлений, за исключением преступлений, масштаб которых выходит за рамки его территориальной компетенции. Также предлагается создать бюро по борьбе с организованной преступностью.



Что касается прокуратуры, то ведомство будет лишено функции надзора над следствием и будет только представлять дела в суде.



Подписавшие документ партии также предлагают полностью распустить Службу государственной безопасности и упразднить ее функции политической полиции, а также создать независимое антикоррупционное бюро.



Хатия Деканоидзе, одна из лидеров «Единого национального движения», отметила, что реформа правосудия полностью отвечает предложенной партией политической платформе.



«Я очень надеюсь, что к нам присоединятся и другие оппозиционные партии. Это были очень сложные переговоры. Реформа, которая здесь представлена, полностью соответствует той политической платформе, которая есть у «Единого национального движения» в этом направлении. Мы полностью осознаем, что полиция в Грузии должна быть деполитизована, а полицейский должен достойно служить обществу и не должен исполнять политические заказы», — сказала Деканоидзе.



Оппозиция планирует прийти к соглашению для проведения реформ и в других сферах.



«На это соглашение ушло много времени, понадобилось много месяцев, чтобы поговорить с разными оппозиционными партиями. Другие, может быть, не подписали документ, но в личных беседах подтверждают, что согласны с теми принципами, которые расписаны в этом соглашении. Мы также планируем соглашение в связи с экономическими реформами и образованием, которое планирем очень скоро представить», — заявил лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.



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