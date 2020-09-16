

Теневое правление миллиардера Иванишвили угрожает демократии - Виола фон Крамон

16.09.2020 14:41





Европарламентарий Виола фон Крамон заявляет, что Грузия успешно справилась с кризисом коронавируса, но ряд проблем как внутри страны, так и за ее пределами еще предстоит решить.



По ее словам, внутри страны «теневое правление миллиардера Иванишвили угрожает демократии», а за пределами страны - гибридная война России угрожает суверенитету страны.



Крамон отмечает, что для демократии Грузии предстоящие выборы будут иметь решающее значение.



«Исходя из того, что Грузия в прошедшем году стояла перед множественными вызовами, было приятно лицезреть, что сотрудничество друзей Грузии сработало. С нашей и с вашей помощью основные политические силы достигли соглашения о новой избирательной системе на предстоящих выборах», - говорит Европарламентарий.



По ее заявлению, правительство для политических игроков должно обеспечить равную и свободную среду, а также более прозрачную судебную систему.





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