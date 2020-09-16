|
|
|
Теневое правление миллиардера Иванишвили угрожает демократии - Виола фон Крамон
16.09.2020 14:41
Европарламентарий Виола фон Крамон заявляет, что Грузия успешно справилась с кризисом коронавируса, но ряд проблем как внутри страны, так и за ее пределами еще предстоит решить.
По ее словам, внутри страны «теневое правление миллиардера Иванишвили угрожает демократии», а за пределами страны - гибридная война России угрожает суверенитету страны.
Крамон отмечает, что для демократии Грузии предстоящие выборы будут иметь решающее значение.
«Исходя из того, что Грузия в прошедшем году стояла перед множественными вызовами, было приятно лицезреть, что сотрудничество друзей Грузии сработало. С нашей и с вашей помощью основные политические силы достигли соглашения о новой избирательной системе на предстоящих выборах», - говорит Европарламентарий.
По ее заявлению, правительство для политических игроков должно обеспечить равную и свободную среду, а также более прозрачную судебную систему.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна