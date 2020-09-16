

Парламент Грузии в первом чтении поддержал поправки к закону «Об общих судах»

16.09.2020 18:06





Парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в Органическом законе «Об общих судах». За законопроект проголосовал 81 депутат.



Изменениями устанавливаются новые стандарты обоснования и обжалования решений, принятых Высшим советом юстиции в процессе отбора судей Верховного суда.



Согласно законопроекту, на всех этапах процесса отбора кандидатов в судьи Верховного суда вводится стандарт обоснования решения, который будет осуществляться секретарем Высшего совета юстиции аналогично процедуре назначения судей в районных и апелляционных судах.



Помимо стандарта обоснования, также будет возможно на любом этапе отбора кандидатов судей Верховного суда обжаловать решение Высшего совета юстиции в Квалификационной палате. Однако сам этот процесс будет осуществляется в более короткие сроки, в отличие от случая назначения судей в районных и апелляционных судах, когда решение о назначении судьи принимает сам Высший совет юстиции.



Срок подачи жалобы сокращается с 2 недель до 1 недели, а срок рассмотрения жалобы - с 1 месяца до 2 недель.



Следует отметить, что в связи с планируемыми изменениями в законе в парламенте проходят интенсивные встречи с дипломатическим корпусом и неправительственными организациями. На последней встрече обсуждались три основных вопроса, которые касаются обжалования, обоснования и формы голосования. Эти три вопроса пока остаются открытыми, и позиции по ним будут согласованы до второго слушания. Инициаторами изменений в закон являются члены парламента Ираклий Кобахидзе, Гурам Мачарашвили и Рати Ионатамишвили.



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