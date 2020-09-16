

Европарламент одобрил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС

16.09.2020 20:04





Европарламент одобрил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским союзом. На пленарном заседании за документ проголосовали 552 депутата Европарламента, 61 против при 78 воздержавшихся.



Автором отчета является докладчик по Грузии эстонский депутат Свен Миксер.





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