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Европарламент одобрил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС


16.09.2020   20:04


Европарламент одобрил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским союзом. На пленарном заседании за документ проголосовали 552 депутата Европарламента, 61 против при 78 воздержавшихся.

Автором отчета является докладчик по Грузии эстонский депутат Свен Миксер.

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