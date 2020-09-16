

Европарламент готовится признать Координационный совет представительным органом народа Беларуси

16.09.2020 20:42





Европарламент готовит резолюцию, в которой отмечает непризнании результатов президенских выборов в Беларуси и предлагает признать Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа.



Об этом говорится в согласованном проект резолюции, с текстом которого ознакомилась "Европейская правда".



Проект подан от имени 5 групп, которые контролируют большинство голосов в Европарламенте - Европейской народной партии, социал-демократов, либералов (Renew), Зеленых и консерваторов.



Парламентарии "приветствуют Координационный совет как представительный орган людей, которые стремятся к демократическим переменам в Беларуси, открытый для всех заинтересованных сторон из политикума и общества" и призывают Еврокомиссию и другие органы ЕС "оказать поддержку демократической оппозиции Беларуси, включительно с Координационным советом, который возглавляет Светлана Тихановская", а также поощряют посредничество ОБСЕ в диалоге для поиска выхода из кризиса.



Евродепутаты отмечают, что "не признают результаты так называемых президенских выборов в Беларуси 9 августа, поскольку они происходили с вопиющими нарушениями всех международных стандартов, но не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после завершения его действующего срока в должности".



Депутаты осуждают репрессии против оппозиции и мирных протестующих, требующих немедленного освобождения задержанных и расследования случаев чрезмерного применения силы и пыток, выражают решительную поддержку будущим санкциям ЕС против должностных лиц режима Лукашенко, причастных к фальсификации выборов и репрессий.



Кроме того, они призывают Совет ЕС создать общеевропейский механизм, который позволил бы безотлагательно принимать меры в отношении лиц и организаций, непосредственно вовлеченных или причастных к грубым нарушениям прав человека.



Парламентарии призывают пересмотреть политику ЕС в отношении Беларуси, чтобы усилить поддержку гражданского общества и СМИ, но при этом заморозить любое финансирование для нынешнего правительства Беларуси и контролируемых правительством проектов, включая финансирование через ЕИБ и ЕБРР, и заморозить переговоры относительно приоритетов партнерства ЕС-Беларусь к проведению честных и прозрачных президентских выборов.



Кроме того, страны-члены призывают создать "гуманитарный коридор" и особую процедуру получения виз для граждан Беларуси, которые из-за своей позиции вынуждены будут искать убежища, и для тех, кто нуждается в лечении после травм, полученных на протестах.



Также европарламентарии осуждают "гибридное вмешательство РФ в Беларуси, в частности путем делегирования так называемых медиаэкспертов в госСМИ Беларуси и советников в военные и правоохранительные органы" и призывают российские власти прекратить прямое или косвенное вмешательство во внутренние дела Беларуси, отмечая, что Лукашенко "не имеет политического или морального права заключать любые соглашения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси".



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