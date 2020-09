IRI: 36% опрошенных на выборах поддержат «Грузинскую мечту», а 15% - «Национальное движение»

17.09.2020 11:58





Согласно исследованию, проведенному Международным республиканским институтом (IRI), 36% опрошенных на выборах поддержат «Грузинскую мечту», а 15% - «Национальное движение».



В частности, на вопрос: «Если бы на этой неделе проводились парламентские выборы, за кого бы вы проголосовали?», 36% назвали «Грузинскую мечту», а 15% - «Национальное движение».



Остальные голоса распределились следующим образом:



«Европейская Грузия – Свободные демократы» - 4%, «Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» - 4%, «Альянс патриотов» - 4%, Лейбористская партия Грузии – 3%.



23% избирателей же заявляют, что не знает, или нет ответа.



Исследование провел Institute of Polling and Marketings в промежутке с 4 до 21 августа. В рамках исследования в масштабе всей Грузии путем прямого интервьюирования были опрошены 1 500 граждан. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (US Agency for International Development). Его средняя погрешность - 2.5%.



