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Турнава: Грузия одна из первых в регионе, где появились признаки оздоровления экономики
18.09.2020 16:43
«Грузия одна из первых в регионе, где появились признаки оздоровления экономики», — заявила в парламенте министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Натия Турнава принимает участие в пленарном заседании по запросу фракции «Европейская Грузия» в порядке интерпелляции.
По словам министра, Грузия является частью глобальной экономики, поэтому пандемия негативно повлияла на нашу страну.
«Грузия не находится в изоляции, Грузия является членом региона и частью глобальной экономики. Пандемия и глобальный экономический кризис ударили и по Грузии, но и здесь имеется прямая связь с шагами по восстановлению нашей экономики, которые мы предприняли для борьбы с пандемией. Незамедлительные превентивные меры позволили нам намного лучше подготовиться к дальнейшей борьбе с пандемией и сосуществованию с ней. У нашей экономики довольно серьезные проблемы, но Грузия одна из первых в регионе, где есть признаки оздоровления экономики. Не все так хорошо, перед нами стоит большая проблема, но на лицо есть первые признаки восстановления», — сказала Натия Турнава.
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