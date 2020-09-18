Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турнава: Грузия одна из первых в регионе, где появились признаки оздоровления экономики


18.09.2020   16:43


«Грузия одна из первых в регионе, где появились признаки оздоровления экономики», — заявила в парламенте министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Натия Турнава принимает участие в пленарном заседании по запросу фракции «Европейская Грузия» в порядке интерпелляции.

По словам министра, Грузия является частью глобальной экономики, поэтому пандемия негативно повлияла на нашу страну.

«Грузия не находится в изоляции, Грузия является членом региона и частью глобальной экономики. Пандемия и глобальный экономический кризис ударили и по Грузии, но и здесь имеется прямая связь с шагами по восстановлению нашей экономики, которые мы предприняли для борьбы с пандемией. Незамедлительные превентивные меры позволили нам намного лучше подготовиться к дальнейшей борьбе с пандемией и сосуществованию с ней. У нашей экономики довольно серьезные проблемы, но Грузия одна из первых в регионе, где есть признаки оздоровления экономики. Не все так хорошо, перед нами стоит большая проблема, но на лицо есть первые признаки восстановления», — сказала Натия Турнава.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна