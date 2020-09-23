

Новый посол Азербайджана в Грузии передал Давиду Залкалиани копию верительной грамоты

23.09.2020 20:22





Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев вручил министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани копию верительной грамоты.



По сообщению МИД Грузии, глава грузинского дипломатического ведомства поздравил посла Азербайджана с началом его дипломатической миссии в Грузии, пожелал ему успехов в будущих начинаниях и выразил надежду, что стратегические и дружественные отношения на высоком уровне между двумя странами будут и дальше углубляться в период его пребывания в Грузии.





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