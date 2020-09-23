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Новый посол Азербайджана в Грузии передал Давиду Залкалиани копию верительной грамоты
23.09.2020 20:22
Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев вручил министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани копию верительной грамоты.
По сообщению МИД Грузии, глава грузинского дипломатического ведомства поздравил посла Азербайджана с началом его дипломатической миссии в Грузии, пожелал ему успехов в будущих начинаниях и выразил надежду, что стратегические и дружественные отношения на высоком уровне между двумя странами будут и дальше углубляться в период его пребывания в Грузии.
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