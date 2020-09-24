

Мест в клиниках нет, и результатов на PCR-тесты тоже нет — проблемы ковид-больных в Аджарии

24.09.2020 18:00

Газета Батумелеби/NetGazeti.ge



Ковид-пациенты рассказывают нелицеприятные истории о своей болезни, хотя правительство Грузии не признает кризис эпидемиологического менеджмента. Больные чаще всего сетуют на получение результатов анализа — «если сам не потребуешь ответа на ПЦР-тест, то можешь и не узнать, что у тебя коронавирус».



Люди говорят и о других проблемах — в больницах недостаточно мест, в «ковид-отели» переводят с опозданием и так далее. Журналист издания Batumelebi выяснил из первых уст, в каких областях ситуация самая сложная.



Тамар Гогоберидзе из Батуми лечится в одном из «ковид-отелей» вместе со своим девятилетним ребенком. Сейчас они чувствуют себя комфортно, но до этого пришлось пройти нелегкий путь — после того, как в клинике была выделена лишь одна кровать на двоих, Тамар написала пост в фейсбуке, проведя при этом бессонную ночь сидя на стуле.



«В больницу пришла без симптомов ковида, покинула с ковидом. Позже полиция перевезла нас из больницы в ковид-отель — по другому не давали уйти. До того как нас привели в клинику, посадили в боксированную [закрытую] машину — там мы замерзли из-за кондиционера. В клинике сказали, что мест нет и выделили одну кровать на двоих. Предпочла, чтобы ребенок спал. Не было даже горячей воды. Здесь, в кобулетской клинике «Эвекс» мы провели два дня», — рассказывает она.



По словам Гогоберидзе, вирус сначала подтвердился у ее супруга, позже тесты взяли у других членов семьи, однако результаты запаздывали. Через два дня Тамар решила сама прийти за ответами — в это время у ребенка была высокая температура.



«Оператор 112 [горячая линия — ред.] и семейный врач давали разные ответы. В 112 сказали, что лучше оставить ребенка дома, врач же посоветовала снять рентген. Пришли в инфекционную больницу, но нас не приняли — велели ожидать ответа на ПЦР-тест или сдать его повторно.



У ребенка температура, а мы так и ходим от клиники к клинике. Где-то говорили, что рентген нужен, где-то же советовали, что лучше не надо. Я не знала, что делать. Оказалось, что все это время у нас был коронавирус.



Тест сделали 12 сентября, ответ был получен только 19-го: сама пришла в центр лаборатории Лугара в Барцхана [пригород Батуми]. Там сказали, что тест оказался положительным… Реакции у меня никакой не было — оказалось, над обработкой столь большого количества данных работают всего пять лаборантов», — рассказывает Гогоберидзе.



После, больную с ребенком перевели в клинику в Кобулети. Тамар говорит, что медперсонал был настроен положительно по отношению к пациентам, но больница не была готова принимать так много пациентов.



«Сказали, что больных с детьми переводят только в Кобулети. Завтрак принесли в час дня. Я еще ничего, но вот были мамы с младенцами, воду не могли разогреть. Газа или горячей воды в клинике нет.



На второе утро получили ответ рентгена — пневмонии у нас не было. Я потребовала перевести нас либо в отель, либо вернуть домой, где у нас была возможность изолироваться. Разговаривали с представителем минздрава — он сказал, что клинику можно покинуть лишь после трех дней. Позвонили полицию, только они и перевели нас в ковид-отель», — отметила Тамар Гогоберидзе.



«Тест положительный, но пациент ничего не знает»

Проблема с опозданием ответа теста, как оказалось, коснулась не только Гогоберидзе. Причем ответ в ряде случаев может быть положительным, а сам пациент быть в неведении:



«У знакомого подтвердился ковид. Его перевели в республиканскую больницу, но дома осталась 65-летняя тетя. Я пыталась разузнать, каков ответ на тест», — рассказывает адвокат Лели Бжалава, которая помогает пожилым людям отыскать нужную информацию.



«Этой женщине сказали, что ей надо самой взять анализ. Пришла в поликлинику на улице Бараташвили. Все эти дни у нее была температура, но ответ на ПЦР-тест так и не приходил. Через восемь дней позвонила в поликлинику и спросила о результатах. Сказали, что подтвердился ковид. Не понимаю, почему об этом не сказали пациентке?



Отдельная проблема — перевод в больницу. Звонила в 112 как минимум пять раз, а приехали после того, как пригрозила, что пожалуюсь на них. То есть, скорая пришла через шесть часов после получения положительного ответа. Сейчас эта женщина лечится в республиканской больнице, у нее еще и пневмония.



Если у тебя есть информация о зараженном человеке, о наличии носителя, но ничего не предпринимаешь, следует начать следствие по соответствующей статье. Врачи должны оперативно сообщать ковид-положительным, что им надо быть избегать других людей и вовремя позаботиться о себе», — говорит Бжалава.





О своих проблемах 66-летняя Гулико Ишхнелидзе написала в Facebook:



«С 15 числа на самоизоляции. С этого дня началась температура, 38-39 градусов. Наблюдаются все симптомы ковида. Я диабетик, есть хронические проблемы с почками и желудком. Трижды вызывала скорую [помощь]. Приехали только два раза и то с заранее заготовленным текстом — мол, мест нет. Дали анальгин с димедролом для снижения температуры, видимо это и есть лекарство от ковида… Может кто-то и подскажет, что мне делать? Тест сдала, но ответа нет до сих пор», — написала она в Фейсбук.



Почему так происходит и что делают власти

Почему ответы тестов опаздывают, а пациентов своевременно не переводят в клинику? — этот вопрос журналист Batumelebi 22 сентября задал министру здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.



Она сказала, что из-за резкого роста случаев инфицирования и соответственно тестирования, были некоторые проблемы, но теперь они исправлены и система работает как следует. Она также призвала граждан в случае надобности обращаться за помощью позвонив на горячую линию — 112 [аналог 911 -ред.].



На вопрос, сколько дополнительных коек может мобилизовать минздрав в регионе, Нижарадзе не дала конкретного ответа. По данным аджарского Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 сентября 460 пациентов лечатся в клинике, а 660 — в «ковид-отелях«.



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