

Анджей Дуда: Агрессия России против Грузии была нарушением международного права

26.09.2020 14:00





«Агрессия России, осуществленная против Грузии, была нарушением международного права», — заявил президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.



По его словам, соблюдение международных норм обязательно, а для этого необходима активизация международного сотрудничества.



«Приоритет Польши неизменен. Это уважение международного права. Долгосрочный мир во всем мире не сможет быть сохранен, если не все подчиняются закону. Сотрудничество между государствами имеет важное значение, особенно в таких ситуациях, когда нарушаются основополагающие нормы международного права, например, как агрессия России против Грузии и Украины», — заявил президент Польши в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.





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