

Тамар Габуния: Грузия сохраняет статус «зеленой страны»

26.09.2020 20:56





Несмотря на рост числа новых случаев коронавируса, Грузия сохраняет статус «зеленой страны», утверждает заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



По ее словам, несмотря на то, что в последнее время отмечался рост числа случаев, Грузия сохраняет статус страны с низким уровнем риска.



«В глобальном масштабе страны сравнивают друг с другом по среднему количеству новых случаев и количеству тестов. Средний глобальный показатель инцидентности на 100 000 населения в настоящее время составляет около 19. Страны, где этот показатель ниже 19, считаются странами с низким уровнем риска, а выше 19 – странами высокого риска.



По положению на сегодняшний день, показатель инцидентности за 14 дней составляет 5.5, что условно оценивается как темно-зеленая зона (менее 10 на 100 000 населения). 4-уровневый светофор, который мы используем сейчас для внутренних целей, предназначен для планирования, какое количества тестов на каком уровне инцидентности проводить, установить, где очаги особенно активны, какое количество коек должно быть мобилизовано для выявленных в стране случаев. Пока Грузия сохраняет статус страны низкого риска», - сообщила Тамар Габуния.



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