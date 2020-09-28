

Саакашвили: «Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики»

28.09.2020 15:19





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал вооруженные столкновения в Карабахе. На своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал статус, в котором написал, что с большой болью наблюдает за эскалацией ситуации. По словам главы исполкома Совета реформ при президенте Украины, «Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики».



«Военные столкновения между Азербайджаном и Арменией вызывают большую озабоченность всех, кто заботится о мире в нашем регионе и благополучии наших народов. Сегодня нет большей ценности. Вот почему я с большой болью в сердце слежу за человеческими жертвами и эскалацией ситуации. Моя позиция предельно ясна, она основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики», — отметил Саакашвили.



По словам кандидата в премьер-министры Грузии, каждый «изгнанный» из этого региона, имеет право вернуться домой и жить в мире, где его права защищены. Саакашвили подчеркнул, что Грузия заинтересована в братских и дружеских отношениях между тремя кавказскими народами.





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