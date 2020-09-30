

В Марнеули избит оператор Общественного вещателя Грузии - разбита камера

30.09.2020 00:59





«В Марнеули сломали камеру съемочной группы Общественного вещателя Грузии и напали на оператора», — передает телеканал. Сообщается, что инцидент произошел во время потасовки между сторонниками «Грузинской мечты» и «Единого национального движения».



«Один из участников инцидента напал на оператора Первого канала, избил его и разбил камеру», — сообщает теканал.



Напомним, по информации Mtavari Arkhi, в Марнеули на четверых сотрудников телеканала было совершено нападение, пострадали два журналиста и два оператора. Один из журналистов получил серьезную травму головы.



Напомним также, в течение всего сегодняшнего дня из Марнеули поступают сообщения о потасовках между сторонниками «Грузинской мечты» и «Единого национального движения». Все началось с акции протеста, которую оппозиционная партия проводила у здания окружной центральной избирательной комиссии. По словам оппонентов власти, представители «Грузинской мечты» начали проявлять агрессию, и словесная перепалка переросла в потасовку.



Позднее с официальным заявлением выступили в ЦИК, где подчеркнули, что «некоторые стороны намеренно дискредитирует избирательную администрацию, наносят ущерб всему избирательному процессу и стремятся создать напряженный предвыборный фон».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





