

Премьер Грузии провел встречу с еврокомиссаром по образованию

30.09.2020 20:52





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обратился к Европейскому комиссару по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и вопросам молодежи Марии Габриэль с инициативой уравнять плату за обучение грузинских студентов в Европе со студентами из стран-членов ЕС.



На встрече, состоявшейся в Еврокомиссии в рамках официального визита премьер-министра в Брюссель, было отмечено, что образование является тем направлением, где у Грузии одни из важных ощутимых результатов сотрудничества с ЕС участием в соответствующих программах Евросоюза. Среди них - «Эрасмус +», «Горизонт 2020», в которых Грузия уже участвует и включенность в которые еще приближает Грузию к ЕС в плане образования.



«Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в области студентов, науки и инноваций, а также перспективы членства Кутаисского университета в инфраструктуре объединенных университетов ЕС. На встрече присутствовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, глава миссии Грузии при Евросоюзе Ната Сабанадзе и глава администрации правительства Натия Мезвришвили», - отмечается в информации.



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