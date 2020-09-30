

Грузия готова стать переговорной площадкой между Арменией и Азербайджаном

30.09.2020 20:55





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария распространяет заявление в связи с текущим военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Гахария поясняет, что Грузия готова в любой форме способствовать процессу установления мира, в том числе, для диалога провести в Тбилиси встречу представителей сторон конфликта.



«В результате очередного военного противостояния между Азербайджаном и Арменией создалась тяжелая ситуация, есть множество жертв и, к сожалению, прекращение боевых действий и возобновление диалога пока не представляется возможным.



Все мы хорошо понимаем, что дальнейшая эскалация ситуации крайне негативно скажется на безопасности всего региона.



Вновь призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных акторов максимально использовать свои возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога.



Как вам известно, нашу страну связывают добрососедские отношения с обеими странами - Азербайджаном и Арменией.



Исторически, проживающие в Грузии азербайджанцы и армяне, наши граждане, всегда играли важную роль в развитии и усилении как нашей страны, так и региона в целом. В то же время, их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы обладают потенциалом превратить весь Южный Кавказ в пространство мира и развития.



В наших общих интересах как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова в любой форме способствовать этому процессу, в том числе, принять в Тбилиси встречу представителей сторон конфликта с целью проведения диалога», - сказано в заявлении Георгия Гахария.



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