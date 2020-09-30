

ЕС и Грузия подписали соглашения о финансировании восстановления после COVID-19

30.09.2020 22:16





29 сентября член Европейской Комиссии по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели и Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подписали два финансовых соглашения на сумму 129 миллионов евро. Соглашения направлены на то, чтобы помочь Грузии справиться со вспышкой COVID-19 и ее влиянием на экономику страны.



"Европейский Союз поддерживает Грузию в противостоянии пандемии COVID-19. Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы смягчить последствия пандемии для жизни людей и предприятий", - сказал комиссар Вархели.



С самого начала кризиса ЕС поддерживал Грузию с помощью различных мер, призванных помочь ее гражданам справиться с последствиями пандемии и оправиться от них. Эти меры поддержки включают в себя медикаменты, социальную поддержку уязвимых групп, ссуды и гранты предприятиям и фермерам, а также прямую финансовую поддержку государственного бюджета.



Два соглашения о финансировании, подписанные сегодня в рамках пакета ЕС по поддержке Грузии в ее борьбе с COVID-19, укрепят поддержку в двух ключевых областях.



Контракт по устойчивости к COVID-19 для Грузии



Посредством гранта в размере 75 миллионов евро ЕС поддержит антикризисный экономический план страны, призванный помочь гражданам Грузии оправиться от последствий пандемии.



Программа "ЕС за интегрированное территориальное развитие"



ЕС поддержит этот план в виде грантов в размере 54 млн евро, направленных на экономическое развитие регионов за пределами столицы. Для того чтобы все граждане Грузии могли извлечь выгоду из экономического развития, программа будет сосредоточена на местных органах власти и конкретных действиях для граждан, таких как восстановление или строительство инфраструктуры в городских зонах, поощрение развития туризма и поддержка малых и средних компаний и инноваций.



Эти два соглашения являются частью ответа ЕС на COVID-19 в рамках инициативы "Team Europe". Их подписал премьер-министр Гахария во время своего визита в Брюссель.



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