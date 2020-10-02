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Ереван готов сесть за стол переговоров
02.10.2020 13:30
Ереван готов начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Об этом в пятницу сообщил МИД республики, комментируя заявления глав РФ, США и Франции - стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
"Мы приветствуем тот факт, что главы стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ жестко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решить конфликт мирным путем. Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами - сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня, на основании соглашений 1994-1995 годов", - отмечается в сообщении.
В МИД Армении заявили, что действия Азербайджана и Турции в зоне конфликта подрывают региональную безопасность.
"Совместные агрессивные действия Азербайджана и Турции, а также вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны", - добавили в ведомстве.
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