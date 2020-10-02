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Жителей Грузии призвали носить маски и изолироваться после контакта с Covid-инфицированными


02.10.2020   14:54
СОВА


Директор Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал граждан, находящихся в тесном контакте с Covid-инфицированными, безо всяких исследований как можно скорее самоизолироваться. Об этом он заявил по окончании заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Быстрая изоляция контактирующих с инфицированными людей очень важна. <…> Если у человека появляются симптомы, он должен позвонить по номеру «112», сдать тест, а затем управление будет происходить уже по другому протоколу», — цитирует Гамкрелидзе Общественный вещатель Грузии.

В свою очередь министр здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе призвала население оставаться дома. По ее словам, правительство не ставит себе целью вводить ограничения, но для этого жители страны должны следовать советам специалистов.

«Мы даем рекомендации носить маски, соблюдать социальную дистанцию, заботиться о той части нашего населения, которая находится в группе повышенного риска, и оставаться дома», — заявила Тикарадзе.

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