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Послы Великобритании и Азербайджана вручили верительные грамоты президенту Грузии
02.10.2020 22:22
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 2 октября, провела ознакомительные встречи с новыми послами двух стран – Азербайджана и Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
Чрезвычайным и полномочным посолом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Грузии с недавнего времени является Марк Клейтон, а Азербайджана – Фаиг Гулиев.
Сегодня оба дипломата передали Зурабишвили верительные грамоты.
После официальной церемонии в резиденции президента на улице Атонели, Зурабишвили провела переговоры с послами. Стороны говорили о важности мира и стабильность в регионе.
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