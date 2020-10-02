

Послы Великобритании и Азербайджана вручили верительные грамоты президенту Грузии

02.10.2020 22:22





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 2 октября, провела ознакомительные встречи с новыми послами двух стран – Азербайджана и Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.



Чрезвычайным и полномочным посолом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Грузии с недавнего времени является Марк Клейтон, а Азербайджана – Фаиг Гулиев.



Сегодня оба дипломата передали Зурабишвили верительные грамоты.



После официальной церемонии в резиденции президента на улице Атонели, Зурабишвили провела переговоры с послами. Стороны говорили о важности мира и стабильность в регионе.



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