

Министр иностранных дел Швеции находится с визитом в Грузии

02.10.2020 22:28





Министр иностранных дел Швеции Анн Линде 1-2 октября с рабочим визитом посещает Тбилиси. Она уже встретилась с представителями властей Грузии, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями гражданского общества.



Как сообщает пресс-служба правительства Швеции, главные вопросы повестки дня встреч — конфликты в Грузии, продолжающиеся боевые действия в Нагорном Карабахе и парламентские выборы в Грузии 31 октября. На встречах также обсуждается вопрос председательства Швеции в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2021 года.



Говоря о визите своего шведского коллеги, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул важность визита в контексте подготовки Швеции к председательству в ОБСЕ.



«Это будет чрезвычайно важно для нас, потому что во время председательства Швеции необходимо, чтобы организация (ОБСЕ), как и прежде, была особенно активно вовлечена в решение таких острых вопросов, как конфликты в регионе ОБСЕ», — сказал Залкалиани.



В ходе встречи Залкалиани подчеркнул активное участие ОБСЕ в международных дискуссиях в Женеве, поскольку «ключевые вопросы, такие как ситуация с безопасностью на местах, возвращение вынужденно перемещенных лиц и процесс незаконной «бордеризации», должны быть приоритетными в политической повестке дня ОБСЕ».



Говоря о продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе, Залкалиани представил своей шведской коллеге инициативу премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который заявил, что Тбилиси готов содействовать мирному процессу между сторонами конфликта.



В ходе встречи с Премьер-министром Гахария стороны обсудили перспективы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Как сообщает пресс-служба главы правительства Грузии, в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы международного сотрудничества со Швецией, как страной будущим председателем ОБСЕ.



Согласно той же информации, было подчеркнуто стремление Грузии к постепенному и полному доступу к единому рынку ЕС.



Говоря о предстоящих выборах, премьер-министр отметил, что правительство Грузии «обеспечит проведение выборов в свободной, беспристрастной, прозрачной и демократической среде и, несмотря на пандемию, максимальное присутствие международных наблюдателей, с обеспечением их полной безопасности».



В рамках визита глава министр иностранных дел Швеции посетит также Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





