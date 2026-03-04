Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Али Лариджани: Вам дорого обойдется мученническая смерть Хаменеи


04.03.2026   21:55


Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани утверждает, что за последние несколько дней погибли более 500 американских военнослужащих.

«Трамп, поддавшись злым импульсам Нетаньяху, втянул американский народ в несправедливую войну против Ирана. Теперь пусть задумается: после гибели более 500 американских военнослужащих за последние несколько дней, остаётся ли лозунг »Америка превыше всего» или уже »Израиль превыше всего»?» - написал Лариджани в социальной сети X.

По его словам, «эта история ещё не закончена».

«Мученическая смерть имама Хаменеи обойдётся вам дорого», - заявил Али Лариджани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна