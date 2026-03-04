Али Лариджани: Вам дорого обойдется мученническая смерть Хаменеи

04.03.2026 21:55





Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани утверждает, что за последние несколько дней погибли более 500 американских военнослужащих.



«Трамп, поддавшись злым импульсам Нетаньяху, втянул американский народ в несправедливую войну против Ирана. Теперь пусть задумается: после гибели более 500 американских военнослужащих за последние несколько дней, остаётся ли лозунг »Америка превыше всего» или уже »Израиль превыше всего»?» - написал Лариджани в социальной сети X.



По его словам, «эта история ещё не закончена».



«Мученическая смерть имама Хаменеи обойдётся вам дорого», - заявил Али Лариджани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





