«Грузинская мечта» законодательно обязала всех признать ее легитимность

04.03.2026 23:04





Парламент Грузии одобрил в третьем чтении поправки к законодательству, согласно которым совершение преступления, мотивированного непризнанием конституционного строя или его органов, будет считаться отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.



В Кодекс добавлена статья 316-prima под названием «Экстремизм против конституционного строя».



Согласно новой статье, гражданин Грузии или лицо без гражданства, систематически и публично совершающее следующие действия, несет уголовную ответственность:



• призыв к массовому нарушению законодательства или неповиновению властям;

• призыв к созданию альтернативных органов власти;

• произвольное представление себя или другого лица в качестве представителя власти;

• любые действия, направленные на формирование представления о нелегитимности конституционных органов и наносящие ущерб интересам страны.





За эти действия законом предусмотрены следующие наказания для физических лиц: штраф, общественные работы (от 400 до 600 часов) или лишение свободы на срок до 3 лет.



Для юридических лиц: штраф или ликвидация организации.



Помимо новой статьи, были также внесены изменения в общие правила назначения наказаний. Отныне совершение любого преступления с мотивом отрицания конституционного строя или его органов будет считаться отягчающим обстоятельством.



Согласно закону, в таком случае назначенный судом срок лишения свободы должен превышать минимальное наказание, предусмотренное конкретной статьей, как минимум на один год.



Например, если за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, наличие вышеупомянутого мотива приведет к назначению минимального наказания в виде лишения свободы на срок 3 года.







