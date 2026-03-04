Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Грузинская мечта» законодательно обязала всех признать ее легитимность


04.03.2026   23:04


Парламент Грузии одобрил в третьем чтении поправки к законодательству, согласно которым совершение преступления, мотивированного непризнанием конституционного строя или его органов, будет считаться отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

В Кодекс добавлена статья 316-prima под названием «Экстремизм против конституционного строя».

Согласно новой статье, гражданин Грузии или лицо без гражданства, систематически и публично совершающее следующие действия, несет уголовную ответственность:

• призыв к массовому нарушению законодательства или неповиновению властям;
• призыв к созданию альтернативных органов власти;
• произвольное представление себя или другого лица в качестве представителя власти;
• любые действия, направленные на формирование представления о нелегитимности конституционных органов и наносящие ущерб интересам страны.


За эти действия законом предусмотрены следующие наказания для физических лиц: штраф, общественные работы (от 400 до 600 часов) или лишение свободы на срок до 3 лет.

Для юридических лиц: штраф или ликвидация организации.

Помимо новой статьи, были также внесены изменения в общие правила назначения наказаний. Отныне совершение любого преступления с мотивом отрицания конституционного строя или его органов будет считаться отягчающим обстоятельством.

Согласно закону, в таком случае назначенный судом срок лишения свободы должен превышать минимальное наказание, предусмотренное конкретной статьей, как минимум на один год.

Например, если за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, наличие вышеупомянутого мотива приведет к назначению минимального наказания в виде лишения свободы на срок 3 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна