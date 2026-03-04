|
Тбилиси занимает 399-е место в рейтинге стоимости жизни в разных городах мира
04.03.2026 21:52
Согласно данным международной платформы анализа цен Numbeo, столица Грузии «подешевела» на 34 строчки рейтинга с 365-й до 399-й позиции.
По стоимости Тбилиси всё ещё опережает Баку (447-е место), Минск (445-е место) и Киев (451-е место) и уступает Москве (298-е место) и Санкт-Петербургу (362-е место).
При этом жизнь в столице Грузии обходится дешевле, чем в соседних Ереване (353-е место) и Стамбуле (336-е место), а также популярного для релокации Белграда (314-е место).
По данным Numbeo, в Тбилиси предполагаемые месячные расходы для семьи из 4-х человек составляют 6 323 лари без учёта съёма жилья, а одному человеку в среднем нужно 1 722 лари без аренды.
В Ереване семье из 4-х человек (без аренды) нужно 7 289 лари, в Стамбуле — 7 646 лари, а в Белграде — 7 482 лари. Один человек в Ереване тратит 2 001 лари, в Стамбуле — 2 045 лари, в Белграде — 2 152 лари.
Стоимость жизни в столице Армении выше на 14,2%, чем в Тбилиси, а аренда жилья в среднем дороже на 4%. Стамбул опережает столицу Грузии на 21,8% по стоимости жизни и на 47,6% по цене аренды, в Белграде расходы выше на 28,8%, а аренда на 33,7%.
