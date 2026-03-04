Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинская парламентская делегация встретилась с директором «Института Куинси»


04.03.2026   21:40


В рамках визита в США члены грузинской парламентской делегации встретились с директором «Института Куинси» Анатолом Ливеном и исследователями учреждения.

Согласно пресс-службе парламента Грузии, на встрече обсуждалась внешняя политика администрации США, в том числе в отношении региона Южного Кавказа.

«Стороны обсудили текущие события на Ближнем Востоке.

В ходе встречи затронули тему российско-украинской войны и подходы администрации США в этом направлении.

Темой обсуждения стали текущие процессы в Грузии. Особое внимание было уделено проблемам безопасности Грузии, включая попытки и факты внешнего вмешательства.

Стороны также обсудили перспективы развития Среднего коридора и видение новой администрации США в этом отношении», — говорится в информации.

Парламентскую делегацию возглавляет председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. В её состав также входят: председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи, член Комитета по европейской интеграции Лика Шартава, и представитель парламентской оппозиции от партии «Сила народа» Эка Сепашвили.


