Грузинская парламентская делегация встретилась с директором «Института Куинси»
04.03.2026 21:40
В рамках визита в США члены грузинской парламентской делегации встретились с директором «Института Куинси» Анатолом Ливеном и исследователями учреждения.
Согласно пресс-службе парламента Грузии, на встрече обсуждалась внешняя политика администрации США, в том числе в отношении региона Южного Кавказа.
«Стороны обсудили текущие события на Ближнем Востоке.
В ходе встречи затронули тему российско-украинской войны и подходы администрации США в этом направлении.
Темой обсуждения стали текущие процессы в Грузии. Особое внимание было уделено проблемам безопасности Грузии, включая попытки и факты внешнего вмешательства.
Стороны также обсудили перспективы развития Среднего коридора и видение новой администрации США в этом отношении», — говорится в информации.
Парламентскую делегацию возглавляет председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. В её состав также входят: председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи, член Комитета по европейской интеграции Лика Шартава, и представитель парламентской оппозиции от партии «Сила народа» Эка Сепашвили.
