Пассажиропоток на железной дороге Грузии в 2025 году сократился на 17,3%

В 2025 году «Грузинские железные дороги» перевезли 1 718 000 пассажиров, что на 17,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Грузстат.



Согласно отчету, общий объем пассажирских перевозок составил 393 млн пассажиро-километров, что на 17,7% меньше показателя 2024 года.



Основную долю перевозок составили внутренние маршруты. Внутренним железнодорожным сообщением воспользовались 1 690 тыс. пассажиров, что эквивалентно 98,4% от общего числа перевезенных пассажиров. По сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 17,5%.



В международном сообщении было перевезено 27,7 тыс. пассажиров — на 2,4% меньше, чем годом ранее. При этом 67,9% международных пассажиров прибыли из Армении, а 32,1% направились в Армению.



В статистическом ведомстве также отметили, что в 2025 году пассажирские железнодорожные перевозки с другими соседними странами не осуществлялись.







