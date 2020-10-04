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Вице-спикер парламента: Мы поддерживаем только мирное решение конфликта
04.10.2020 16:09
По заявлению вице-спикера парламента Грузии Каха Кучава, Грузия выступает исключительно за мирное решение Нагорно-карабахского конфликта.
По его словам, для этого Грузия сделает все возможное.
«С самого первого дня начала вооруженного конфликта между соседними государствами власти Грузии четко заявили о своей позиции, что мы будем поддерживать только мирное решение этого конфликта, мы сделаем все возможное, чтобы участвовать в этом процессе и предложить Грузию в качестве места для переговоров.
Мы останемся верными этому принципу до конца, несмотря на усилия внешних акторов. Вам хорошо известно, кто они. К сожалению, есть определенные силы и внутри страны. Они пытаются представить Грузию как одну из сторон конфликта. Это ложь, и эта их попытка не принесет результатов, потому что позиция нашей страны четко зафиксировна, и мы поддерживаем связь со сторонами», — сказал Кучава.
По словам Кахи Кучава, принимаются все меры для реагирования на любую дезинформацию.
«Мы услышали заявление посла Армении, который назвал дезинформацией сообщения о том, что якобы Грузия пропустила вооружение в Азербайджан. Это дезинформация, и я призываю всех не распространять дезинформацию. У нашей страны очень важная роль в поддержании мира в регионе. Мы сделаем все возможное, чтобы внести свой вклад. Вот почему мы призываем обе стороны в полной мере использовать участие Грузии в обеспечении мира», — сказал Каха Кучава.
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