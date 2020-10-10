

Задержан экс-президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

10.10.2020 16:18





Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками спецподразделения милиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб Социал-демократической партии.



«Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента», - отметили в штабе.



Ранее в столице страны Бишкеке был введен режим чрезвычайного положения, в городе объявлен комендантский час. Запрещаются собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты. Кроме того, запрещена организация спортивных и других массовых зрелищ.



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