

Талаквадзе: Мы готовы готовы принять все меры безопасности для работы наблюдателей

10.10.2020 17:39





Нашим приоритетом было создание безопасных условий, чтобы как можно больше наблюдательских миссий были подключены к процессу парламентских выборов в Грузии, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Он отмечает, что в интересах страны, чтобы выборы оценивало как можно больше сторон.



«В интересы нас и нашей страны входит, чтобы эти демократические выборы оценивало как можно больше сторон. Вот почему мы направили официальные приглашения и письма всем международным организациям, в том числе я связался с Европарламентом, с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Также включен наш главный стратегический партнер - США. У нас будут международные наблюдатели, и демократический прогресс Грузии будет отражен. Мы готовы к организации полетов, мы готовы предпринять все меры безопасности для транспортировки, чтобы наблюдатели смогли работать», - сказал Арчил Талаквадзе.



Талаквадзе еще раз призывает сторонников не поддаваться на провокации. «Мы провели фундаментальные демократические реформы, чтобы провести свободные и прозрачные выборы. Это позиция всей команды, и мы призываем всех сторонников не участвовать ни в каких провокациях и ни в коем случае не отвечать на насилие насилием. Насилие карается законом и у насилия не будет поддержки и не будет помиловано со стороны нашей политической команды. У нас высокая поддержка в масштабе страны - она ​​растет с 54 до 64% ​​в разных регионах. Поэтому мы уверены, что победим в справедливых и спокойных свободных выборах», - сказал Талаквадзе.



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