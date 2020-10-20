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Каладзе: Несмотря на отдельные противостояния, избирательная кампания проходит в спокойной обстановке
20.10.2020 16:35
По словам генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, несмотря на единичные случаи противостояний, можно сказать, что избирательная кампания проходит в спокойной обстановке.
Вместе с тем, как отметил Каладзе, любые факты противостояния для правящей команды неприемлемы.
«Для меня и моих однопартийцев категорически неприемлемы всевозможные словесные и физические оскорбления. Мы все должны максимально воздерживаться от этого. Мы не должны поддаваться эмоциям и провокациям», — сказал Каха Каладзе.
Вчера в Болниси произошло противостояние активистов «Национального движения» и «Грузинской мечты». Министерство внутренних дел начало расследование инцидента по статьям 187 и 236 УК Грузии, которые предусматривают повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
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