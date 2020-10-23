

Минск – все будет хорошо, или все будет еще хуже

23.10.2020 14:25



Дмитрий Беляев



Уже третий месяц продолжается политический кризис в республике Беларусь. Каждое воскресенье в Минске проходят стотысячные митинги. Многотысячные акции протеста также проходят во всех больших городах республики. Правящий страной на протяжении 26 лет Лукашенко, захватив власть и удерживающий её силой опираясь только на ОМОН, не хочет прислушиваться к голосу своего народа и продолжает упорно цепляться за кресло президента страны, которая ему уже не принадлежит.



Со своей стороны, и народ не собирается уступать узурпатору и готовится к общереспубликанской забастовке, назначенной на 26 октября. Лидер протестующих Светлана Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, который заключается в том, что если он не прекратит репрессии и не уйдет в отставку, то с 26 октября во всей стране начнётся общенациональная, всенародная забастовка. Все уверены, что Лукашенко не примет требования протестующих, поэтому со стороны оппозиции ведется активная подготовка к забастовке.



Со своей стороны, и Лукашенко не сидит сложа руки и обещал в воскресенье, 26 октября, «навести порядок». По его заявлению «В воскресенье в Минске будет наведен порядок», и добавил - «Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем». Таким образом Лукашенко ясно дал понять, что никуда уходить не собирается и будет действовать жестко. Его заявления явно нацелены на запугивание населения, чтобы сбить у них протестный настрой. В этом ему активно помогают государственные телеканалы Беларуси, которые активно ведут соответствующую пропагандистскую работу. В эфире этих каналов слышны откровенные угрозы в адрес оппонентов действующему режиму. Они питаются донести до зрителей мысль о якобы радикализации протеста и возможности тяжёлых последствий. Людей хотят убедить в том, что на улицы выходят только бандиты, которых необходимо срочно усмирить, в том числе и с применением оружия, если это понадобится. Народ подводят к мысли о необходимости жесткого разгона протестов.



Параллельно с активизацией пропаганды, Лукашенко продолжает кадровые чистки меняя «ненадёжных» на «проверенных». Новые руководители назначены в трех белорусских вузах, студенты которых проявили наибольшую протестную активность. Генеральный директор нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» Александр Демидов из-за проявления определённых симпатий к протестующим уволен с занимающей должности. Вместо него назначен проверенный кадр - Андрей Сойко, проработавший до этого, заместителем председателя концерна «Белнефтехим». Свои действия Лукашенко поясняет тем, что «Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству», то есть ему лично.



В борьбе с оппозицией, с целью внести в их ряды раскол, Лукашенко также пользуется хорошо апробированными чекистскими методами политики «разделяй и властвуй», перенятыми у своего патрона и нашего президента – Путина. С этой целью он встретился с частью оппозиции. Не поленившись навестить их в СИЗО, Лукашенко утверждал, что цель визита в основном состояла узнать мнения задержанных о новой конституции, а затем отпустил некоторых под домашний арест. Он так же пообещал в декабре созвать всебелорусское народное собрание, где главным вопросом будет рассмотрение поправок к новой Конституции республики Беларусь. Однако, Лукашенко, этими обещаниями и стараниями не добился ровным счётом ничего - не смог он повлиять на протестующих. Лукашенко упорно не хочет понять, что организатором протестных акций является народ Беларуси, который устал от него и желает перемен, а не оппозиция, или какая ни будь еще третья сила.



Между тем, обещанное Лукашенком всебелорусское народное собрание, как и ожидалось, оказалось очередным фарсом. Собрание пройдет, но в лучших традициях Советского Союза и на подобие съезда КПСС. Как стало известно, главным вопросом будет не поправки к Конституции, а «определение задач развития страны на ближайшую пятилетку». Осталось развесить лозунги – «Даешь пятилетку за 3 года!».



Интересно, что этой наглой лжи в Беларуси никто не удивился, ведь за всё время своего правления Лукашенко постоянно бессовестно лгал. Он лгал своему народу, лгал и нашему президенту, который кстати за нас счет и обеспечивал его безоблачное бесконечно правление. Лгал Лукашенко и европейцам и продолжает это делать удивленным выражением лица. Поэтому ему уже никто не верит. Россия предупредила Лукашенко, что дальнейшая поддержка будет зависит от того, как он выполнит свои обещания по транзиту нефтепродуктов через Российские порты, и по референдуму по Конституции, после которого он должен провести выборы. Пока действия Лукашенко показывают, что он не намерен выполнять никаких обещания. Более того, он в каком роде показывая озабоченность о народе и будущем Беларуси, сам того не ведая выдал свои истинные намерения быть у власти «во веки веков». «Что касается президента Беларуси, то он за власть посиневшими руками не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня» - эти слова Лукашенко оскорбили народ, однако он этого не понимает. Он думает только о себе, он не представляет себя без президентского кресла, и ради его сохранения готов пойти на всё, даже во вред своей страны. Это прекрасно понимает Белорусский народ, цель которого проста и ясна – стать настоящим хозяином собственной страны!



Да и нам, у россиян, есть чему поучится у беларусов. Россия тоже должна принадлежать народу. Благами нашей страны должны пользоваться все мы – народ России, а не кучка чиновников, десятилетиями узурпировавшие власть, которые то и делают что грабят не только страну, но и нас тоже.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





